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Liderii fostei coaliții, chemați din nou de președinte la Palatul Cotroceni mâine. PNL pune noi condiții -SURSE

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat20 iul. 2026, 10:08
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace, marți, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor din fosta coaliție la o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului Guvern, potrivit surselor Realitatea PLUS. Consultările au loc pe fondul blocajului politic prelungit și al presiunilor pentru instalarea cât mai rapidă a unui Executiv cu drepturi depline.

Blocaj total în negocieri, PNL pune noi condiții

Potrivit surselor menționate anterior, PNL își menține poziția și este dispus să voteze doar un Guvern format din PNL, USR și UDMR. În același timp, PSD a anunțat că nu va susține un Executiv din care nu face parte, ceea ce menține blocajul în negocieri.

Tensiunile au crescut și după ce lideri liberali l-au acuzat pe șeful statului că ar favoriza PSD în discuțiile privind formarea noii majorități parlamentare.

SURSE: Șansele ca un nou Guvern să fie învestit în perioada următoare rămân reduse

În acest context, consultările de la Palatul Cotroceni sunt considerate decisive pentru deblocarea negocierilor, deși mai multe surse politice susțin că șansele ca România să aibă un nou Guvern învestit în perioada imediat următoare rămân reduse. Există inclusiv estimări potrivit cărora formarea unui Executiv cu puteri depline ar putea fi amânată până în toamnă.

Între timp, Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din istoria recentă a României, iar fiecare zi petrecută la conducerea Guvernului în această calitate prelungește acest record.

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