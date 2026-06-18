Advertising
Politica· 1 min citire
Miniștrii propuși în Guvernul Veștea, audiați astăzi în comisiile parlamentare
Audieri Guvernul Veștea
Publicat18 iun. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Miniștrii din guvernul Veștea ar urma să fie audiați astăzi în comisiile de specialitate din Parlament.
Citește și
- 12:21Sorin Grindeanu: „Dacă mai facem Guvern, o facem fără USR și am o mare problemă cu UDMR!”
- 12:16Anca Alexandrescu, după informația că Ciprian Ciucu ar urma să ajungă la DNA: „Au creat o mafie sub aparenta modernizare” - VIDEO
- 08:46Ana Maria Păcuraru: Haos pe aeroportul Geneva din cauza summitului G7 de la Evian
- 08:30Alin Tișe le cere liberalilor să voteze Guvernul Veștea
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News