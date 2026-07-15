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Politica· 1 min citire
Preşedintele Nicuşor Dan - la Kiev, miercuri, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est
Nicușor Dan
Publicat15 iul. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
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