Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi

Publicat 8 iul. 2026, 10:18 Sursă realitatea.net

Ministerul Apărării lansează una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani: peste 7.000 de posturi sunt oferite celor care vor să intre în sistem, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal și al presiunilor de securitate din regiune.

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