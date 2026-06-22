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Zi decisivă în Parlament: audierile pentru Guvernul Veștea încep la prânz, votul final - luni seara

Parlamentul României

Parlamentul României

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat22 iun. 2026, 11:15
Actualizat22 iun. 2026, 11:23
SursăRealitatea PLUS

Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea vor începe astăzi, de la ora 12:00, au decis membrii Birourilor Permanente Reunite (BPR), imediat după reluarea ședinței. Tot astăzi urmează să aibă loc și votul final pentru Guvernul Veștea, de la ora 21:30.

UPDATE 11:10 - Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, vor începe astăzi, de la ora 12,00 au decis membri BPR la scurt timp după reluarea ședinței.

Membrii BPR au decis, totodată, ca cele două Camere ale Parlamentului să se reunească în şedinţă comună pentru învestirea a Guvernului Veştea de luni, de la 21.30.

Conform deciziei Birourilor Permanente, prezentarea Programului şi a Listei Guvernului de către Adrian Veştea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbaterile asupra Programului şi listei Guvernului şi votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului sunt programate de la ora ora 21,30.

Dezbaterile se vor desfăşura până la finalizare, prezenţă fizică şi online, cu excepţia votului secret cu bile care se desfăşoară exclusiv cu prezenţă fizică.

UPDATE 10:50 - Ședința B.P.R a fost reluată.

UPDATE 10:08 - Ședința B.P. Reunite va fi reluată în format exclusiv online de la ora 10:45, conform unor surse citate de Realitatea PLUS.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor două camere ale Parlamentului a fost suspendată, la scurt timp după ce a început.

Se pare că membrii Partidului Național Liberal din tabăra lui Ilie Bolojan încearcă să blocheze învestirea guvernului condus de către Adrian Veștea. Aceștia vor ca în cadrul listei de miniștri să nu apară sigla PNL, potrivit Realitatea PLUS.

Ședința B.P. Reunite urmează să fie reluată, cel mai probabil, mai târziu.

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