UE îi „fură” lui Putin de sub nas o fostă republică sovietică și o primește pe piața comunitară

Țara va exporta aproape fără taxe.
Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri prin care Armenia va beneficia de un acces mult mai avantajos pe piața comunitară. Planul prevede eliminarea tarifelor vamale pentru majoritatea produselor exportate de această fostă republică sovietică, într-un moment în care Erevanul încearcă să își reducă dependența economică de Rusia și să își consolideze relațiile cu Bruxelles-ul.
Potrivit Politico, măsurile vizează atât facilitarea comerțului, cât și sprijinirea economiei armene în procesul de reorientare către piața europeană.
Majoritatea exporturilor armenești vor intra fără taxe în UE
Conform planului analizat la nivelul Uniunii Europene, aproximativ 80% dintre exporturile Armeniei vor fi scutite de taxe vamale.
În cazul produselor agricole, facilitățile sunt și mai extinse. Aproape 99% din exporturile agricole ale Armeniei către Uniunea Europeană ar urma să beneficieze de eliminarea tarifelor. Măsura va acoperi produse precum fructele, legumele, produsele vegetale și băuturile alcoolice.
Bruxelles-ul promite și sprijin financiar
Pachetul pregătit de Uniunea Europeană nu se limitează doar la eliminarea taxelor vamale.
Autoritățile europene intenționează să ofere Armeniei și asistență financiară, precum și sprijin pentru redirecționarea exporturilor de pe piața rusă către statele membre ale Uniunii Europene.
Oficialii de la Bruxelles afirmă că aceste măsuri reprezintă un răspuns la presiunile economice exercitate de Rusia asupra Armeniei și urmăresc consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Erevan.
Armenia s-a îndepărtat de Moscova
În ultimii ani, relațiile dintre Armenia și Rusia s-au răcit vizibil, în timp ce Erevanul și-a intensificat apropierea de Uniunea Europeană.
Potrivit informațiilor prezentate, autoritățile ruse au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității majorării prețului gazelor livrate Armeniei și au suspendat o parte dintre schimburile comerciale cu această țară.
Premierul Nikol Pashinyan continuă apropierea de Uniunea Europeană
Schimbarea de direcție a Armeniei este susținută și de actuala conducere politică a țării.
La ultimele alegeri parlamentare, partidul condus de premierul Nikol Pashinyan a obținut o victorie categorică. Liderul armean promovează o apropiere tot mai accentuată de Uniunea Europeană și susține reducerea influenței Rusiei asupra Armeniei.