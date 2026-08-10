Avertisment pentru șoferi: Motorina nu dă semne de ieftinire în perioada următoare

Publicat 10 aug. 2026, 10:54 Sursă Realitatea.Net

Piața carburanților din România rămâne sub presiune, iar șoferii care se așteaptă la o ieftinire consistentă a motorinei vor avea de așteptat. Potrivit analizelor din industrie, prețurile la pompă vor continua să oscileze pe termen scurt într-un interval cuprins între 10,50 și 10,70 lei pe litru, tendința generală fiind mai degrabă de creștere decât de scădere.

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