Sanatate· 1 min citire

Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat24 iul. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

Este zi decisivă pentru sistemul medical. Sindicatele din sănătate se reunesc astăzi, la ora 13:00, într-o ședință cu liderii județeni din întreaga țară pentru a stabili dacă greva generală va fi declanșată începând de marți.

Unitățile medicale vor funcționa în regim de avarie

În cadrul întâlnirii vor fi analizate ultimele detalii privind organizarea protestului și modul în care va fi asigurată activitatea în spitale. Dacă decizia de declanșare a grevei va fi aprobată, unitățile medicale vor funcționa în regim de avarie, potrivit Realitatea PLUS.

Vor fi tratate doar urgențele medicale

Astfel, în timpul grevei generale, vor fi tratate doar cazurile care reprezintă urgențe medicale, iar activitatea va fi asigurată de aproximativ o treime din personalul medical, conform regulilor aplicabile unui astfel de protest. Totodată, intervențiile și operațiile programate care nu sunt considerate urgente ar urma să fie amânate.

Decizia finală a sindicatelor este așteptată în cursul zilei și va stabili dacă, de marți, sistemul sanitar va intra într-una dintre cele mai ample forme de protest din ultimii ani.

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