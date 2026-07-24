Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva?

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 24 iul. 2026, 10:12

Uneori, o simplă conversație poate avea un efect terapeutic surprinzător. În ediția de astăzi, Nicole Păcuraru, explică de ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva și cum comunicarea poate contribui la echilibrul emoțional și sănătatea psihică.

Uneori, o conversație scurtă poate schimba complet starea în care te afli. Nu este doar o impresie. Interacțiunile sociale activează zone din creier asociate cu siguranța și apartenența. În același timp, pot reduce nivelul de stres. Chiar și o discuție banală poate avea un efect pozitiv asupra stării generale.

Izolarea, în schimb, poate amplifica senzația de oboseală și lipsă de motivație. Nu este necesar să fie conversații profunde. Uneori, simpla conexiune este suficientă. Oamenii sunt, prin natură, ființe sociale. Iar starea de bine nu vine doar din interior, ci și din relațiile cu ceilalți.

Uneori, cel mai simplu „remediu” este o conversație. 

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