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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva?
Uneori, o simplă conversație poate avea un efect terapeutic surprinzător. În ediția de astăzi, Nicole Păcuraru, explică de ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva și cum comunicarea poate contribui la echilibrul emoțional și sănătatea psihică.
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