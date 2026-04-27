Aproape 3 milioane de pensionari primesc bani în plus în mai prin „Pachetul de Solidaritate”

Cât încasezi în funcție de pensie?

Aproximativ 2,9 milioane de pensionari români cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin financiar din partea statului începând cu mai 2026, în cadrul „Pachetului de solidaritate" aprobat de Guvern pe 2 aprilie. Banii vor fi virați automat, odată cu pensia, fără nicio formalitate suplimentară din partea beneficiarilor.

Cât primești în funcție de pensie

Sprijinul nu reprezintă o majorare permanentă, ci un ajutor punctual acordat în două tranșe egale, în mai și în decembrie:

Pensie până la 1.500 lei — 1.000 lei total (500 lei per tranșă)

Pensie între 1.501 și 2.000 lei — 800 lei total (400 lei per tranșă)

Pensie între 2.001 și 3.000 lei — 600 lei total (300 lei per tranșă)

Când intră banii în mai

Plățile sunt gestionate prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Beneficiarii care încasează pe card vor primi sumele până pe 13 mai, în timp ce cei care optează pentru mandat poștal le vor primi în intervalul 1–15 mai. Sunt posibile întârzieri minore din cauza zilelor libere de la începutul lunii.

Cum verifici dacă ești eligibil

Pensionarii pot afla dacă se încadrează în categoriile eligibile prin mai multe modalități:

Verificând cuponul de pensie

Contactând Casa de Pensii teritorială

Accesând Spațiul Privat Virtual ANAF

Solicitând informații la Direcțiile de Asistență Socială, bancă sau Poșta Română

Ce se schimbă din 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei vor fi scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), ceea ce va conduce la creșterea sumelor nete încasate lunar.