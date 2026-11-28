Titi Aur, expert în conducere defensivă, a susținut că majoritatea motocicliștilor conduc din plăcere și cu responsabilitate, iar prejudecățile sunt alimentate de un număr mic de teribiliști vizibili în trafic.
Prejudecata conform căreia motocicliștii ar fi „donatori de organe” este rezultatul comportamentului unor少数ități extreme, a afirmat Titi Aur într-o emisiune dedicată siguranței rutiere. Expertul a precizat că majoritatea conducătorilor de moto se deplasează cu responsabilitate, fie din plăcere, fie pentru eficiența în trafic.
„Motocicliștii sunt o specie aparte. Ei sunt un pic mai rebeli, vor să fie și un pic de aventură, o aventură care poate fi dusă spre o nebunie – ceea ce fac teribiliștii – dar chiar și cei care sunt motocicliștii cuminți – iar marea majoritate sunt motocicliștii care merg cu motorul de plăcere, iar unii din nevoia de a se deplasa mai repede, dar tot în zona de oameni calculați.
Din păcate acei ‚nebuni’ care turează, care mai merg pe o roată în trafic – foarte puțini – aceia sunt cei vizibili și atunci apare această prejudecată despre motocicliștii ‚donatori de organe’. Din punctul meu de vedere nu e deloc așa. Există și în automobilism dar în motociclism e mai vizibil”, a explicat Titi Aur la emisiunea DC Conducem.
Specialistul a atras atenția și asupra riscurilor legate de pierderea aderenței, situație frecventă când un vehicul trece de pe asfalt pe suprafețe de piatră sau pământ. Conform lui Titi Aur, lipsa experienței în gestionarea frânării de urgență poate duce la accidente grave, mai ales pentru cei care nu au urmat cursuri specializate.
„Dacă te surprinde total și nu ai mers niciodată sau ești foarte timid încurci pe toată lumea și ești cel înjurat sau ajungi să cazi sau să te lovești. De aceea spun și la mașini: oamenii nu se duc să pună niciodată o frână de urgență pe stradă. Își cumpără mașina și ajung să pună prima frână de urgență când le sare copilul în față. La fel și cu motorul”, a mai spus expertul, subliniind importanta instruirii practice pentru evitarea acestor scenarii.