Cele două fețe ale plasticului. Invenția care ne salvează viața, dar ne distruge planeta

Peste 450 de milioane de tone de plastic sunt produse anual la nivel global. Deși a devenit cel mai mare inamic al mediului, eliminarea lui bruscă ar provoca un colaps umanitar: spitalele s-ar opri în doar câteva ore fără seringi sterile, mănuși chirurgicale sau pungi de sânge. Omenirea se află astăzi într-un paradox periculos: nu poate trăi fără materialul care, treptat, o îmbolnăvește.
Revoluția medicală și industrială
Aparut în urmă cu aproape două secole pentru a înlocui sticla și metalul (materiale scumpe și fragile), plasticul a devenit coloana vertebrală a modernității. Astăzi, jumătate din producția zilnică este reprezentată de obiectele de unică folosință, vitale în medicină pentru prevenirea contaminării cu bacterii și virusuri.
Dependența totală de acest material a fost vizibilă în timpul pandemiei de COVID-19, când importurile de măști în Europa au explodat cu 1.800%. Însă lipsa de educație a transformat aceste echipamente de protecție într-un nou tip de poluare care sufocă străzile și mările lumii, de la trotuarele marilor orașe până în adâncurile Mării Mediterane.
În afara sistemului sanitar, plasticul menține prețurile accesibile în industria auto și electronică. Înlocuirea componentelor din plastic cu cele din metal ar scumpi producția cu până la 50%. În plus, în industria alimentară, ambalajele din plastic sunt esențiale pentru prelungirea valabilității alimentelor și reducerea risipei de hrană.
Ingerăm un „card bancar” de plastic în fiecare săptămână
Prețul confortului este însă uriaș. Plasticul nu dispare, ci se descompune în microparticule. Studii recente arată un adevăr înfiorător: un adult ingerează în fiecare săptămână aproximativ 5 grame de microplastic, adică exact greutatea unui card bancar.
România, „codașa” Europei la reciclare
Din cele peste 8 miliarde de tone de plastic produse de omenire de-a lungul istoriei, doar 9% au fost reciclate. Restul zace în gropi de gunoi sau pluteste în oceane.
În acest peisaj sumbru, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană. Țara noastră reușește să recicleze doar 12% din deșeurile de plastic, în timp ce media europeană se apropie de 50%.
O speranță din lumea microscopică: Oamenii de știință caută soluții disperate în natură. Recent, cercetătorii au descoperit că saliva viermilor de ceară conține o enzimă capabilă să dizolve rapid polietilena (materialul din care sunt făcute pungile și care reprezintă 30% din poluarea globală). Dacă substanța va putea fi sintetizată în laborator, aceasta ar putea revoluționa curățarea planetei.