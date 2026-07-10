Cum sunt prevenite căderile de pietre pe Valea Oltului? Etapa fără de care plasele de protecție nu ar fi eficiente: imagini spectaculoase VIDEO

Publicat 10 iul. 2026, 14:21 Sursă Realitatea.Net

Înainte ca plasele de protecție și barierele de retenție să fie montate pe versanții de pe DN 7 – Valea Oltului, echipele de intervenție desfășoară o operațiune complexă de îndepărtare a rocilor instabile. Potrivit DRDP Craiova, această etapă este indispensabilă pentru ca sistemele de protecție să funcționeze în condiții de siguranță și să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil.

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