Elevii din Budești riscă să învețe în frig. Primăria cere bani pentru motorina necesară încălzirii școlii

O școală din Budești riscă să rămână fără încălzire din lipsa motorinei. Primăria cere sprijin financiar Consiliului Județean Călărași.
O școală din Budești, județul Călărași, ar putea avea probleme cu asigurarea încălzirii în sezonul rece, după ce administrația locală a anunțat că nu dispune de fondurile necesare pentru achiziționarea motorinei. Primăria a solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Județean Călărași pentru a evita afectarea activității școlare.
Centrala școlii din Budești consumă până la 300 de litri de motorină pe zi
Scăderea temperaturilor readuce în atenție o problemă importantă pentru elevii și profesorii din Budești: asigurarea căldurii în sălile de clasă.
Potrivit informațiilor prezentate de Digi24 și preluate de presa locală, centrala termică a școlii principale din oraș funcționează pe bază de motorină, iar consumul poate ajunge la 300 de litri pe zi atunci când instalația funcționează la capacitate maximă.
Necesarul ridicat de combustibil pune presiune asupra bugetului local. Reprezentanții administrației susțin că, în acest moment, nu au suficiente resurse financiare pentru a asigura aprovizionarea necesară încălzirii unității de învățământ.
Primăria Budești solicită sprijin financiar de la Consiliul Județean
Pentru a preveni apariția unor probleme în timpul sezonului rece, Primăria Budești a cerut ajutorul Consiliului Județean Călărași.
Fondurile sunt necesare pentru achiziționarea motorinei care asigură funcționarea centralei termice. Fără o soluție financiară, administrația locală riscă să nu poată garanta încălzirea corespunzătoare a școlii în perioadele cu temperaturi scăzute.
Deocamdată, nu există informații certe privind aprobarea solicitării sau momentul în care ar putea fi alocate fondurile necesare.
Cursurile ar putea fi afectate dacă nu se găsește o soluție
Lipsa combustibilului ar putea avea consecințe directe asupra condițiilor în care elevii își desfășoară activitatea. Dacă încălzirea nu poate fi asigurată, autoritățile ar putea fi nevoite să analizeze măsuri pentru protejarea elevilor și a personalului școlii.
O eventuală suspendare temporară a cursurilor rămâne, însă, un scenariu posibil, nu o decizie anunțată oficial.
Situația din Budești evidențiază dificultățile cu care se pot confrunta administrațiile locale în asigurarea cheltuielilor de funcționare a școlilor, în special atunci când încălzirea presupune un consum ridicat de combustibil.
Rămâne în așteptare un răspuns privind finanțarea
Rezolvarea problemei depinde de identificarea resurselor necesare pentru cumpărarea motorinei și de răspunsul autorităților județene la solicitarea Primăriei Budești.
Până la clarificarea situației, principala preocupare rămâne asigurarea unor condiții adecvate pentru elevi și profesori pe durata sezonului rece.