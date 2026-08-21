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Focar masiv de Salmonella în Marea Britanie: un mort și peste 200 de îmbolnăviri din cauza ouălor importate

Marea Britanie

Marea Britanie

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat21 aug. 2026, 07:48
Actualizat21 aug. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS

O persoană a murit și alte 207 s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmoneloză izbucnit în Marea Britanie. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Anglia, iar printre persoanele afectate se află atât bebeluși, cât și vârstnici. Este investigată o posibilă legătură între îmbolnăviri și ouăle importate folosite în cafenele și restaurante.

Focarul a început în prima lună a anului

Primele cazuri au apărut încă din ianuarie, iar numărul persoanelor infectate cu bacteria Salmonella a ajuns la 207. Mai mulți pacienți au dezvoltat forme severe ale infecției, iar o persoană a murit. Autoritățile încearcă să stabilească modul în care a început focarul și traseul alimentelor posibil contaminate.

Salmoneloza poate provoca febră, greață și diaree, iar contaminarea se produce de obicei prin consumul unor alimente infectate cu bacteria. Bebelușii, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate pot fi mai expuși riscului de a dezvolta forme grave. Amploarea focarului a determinat intensificarea verificărilor în localurile și unitățile în care ar fi fost folosite ouă din import.

Ouăle importate, verificate de autorități

Ancheta urmărește o posibilă legătură între cazurile de salmoneloză și consumul de ouă importate în cantități mari de cafenele și restaurante. Ipoteza nu a fost confirmată definitiv, iar verificările continuă pentru identificarea produselor și a circuitului prin care acestea au ajuns la consumatori. Autoritățile le recomandă oamenilor să cumpere ouă numai de la comercianți de încredere.

Ouăle trebuie gătite temeinic, iar mâinile trebuie spălate frecvent, în special înainte și după manipularea alimentelor. Respectarea regulilor de igienă poate reduce riscul răspândirii bacteriei în bucătării și în spațiile în care este pregătită mâncarea. Investigația continuă pentru stabilirea exactă a originii focarului.

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