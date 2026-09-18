Pericol de explozie în Poiana Câmpina. Oamenii au săpat după apă și au găsit gaze

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 16:49

Un foraj făcut pentru alimentarea cu apă pe o proprietate privată din Poiana Câmpina a dus la o intervenție de urgență a autorităților. În urma lucrărilor au fost semnalate posibile emanații de gaze și hidrocarburi, iar verificările au indicat un potențial risc de explozie.

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