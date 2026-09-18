Rusia votează în plin război. Putin le cere rușilor să meargă la urne și vorbește despre „victoria” în Ucraina

În Rusia au început vineri, 18 septembrie, alegerile pentru Duma de Stat, primul scrutin parlamentar organizat de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.
Votul se desfășoară timp de trei zile, până pe 20 septembrie, iar aproximativ 111 milioane de alegători sunt chemați să aleagă cei 450 de deputați ai parlamentului rus.
Putin le cere rușilor să voteze
Președintele Vladimir Putin le-a transmis rușilor să participe la alegeri și a prezentat scrutinul drept o demonstrație de unitate națională și de sprijin pentru soldații ruși implicați în războiul din Ucraina.
Într-un discurs televizat, Putin a afirmat că votul ar trebui să arate că rușii sunt uniți și că nu pot fi intimidați sau dezbinați de presiunile externe. Liderul de la Kremlin a legat participarea la alegeri de ceea ce numește „victoria” Rusiei în Ucraina.
Primele alegeri parlamentare din timpul războiului
Secțiile de votare s-au deschis mai întâi în Extremul Orient, inclusiv în Kamceatka și Ciukotka, iar ulterior au început să funcționeze și în Moscova și în partea europeană a țării.
Scrutinul are loc în contextul unor atacuri cu drone asupra mai multor regiuni rusești. Autoritățile de la Moscova au anunțat că sute de drone au fost doborâte în ultimele ore, inclusiv unele care se îndreptau spre capitală.
Pentru prima dată, votul este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate și revendicate de Rusia, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Ucraina și numeroase state occidentale nu recunosc anexarea acestor teritorii.
Kremlinul urmărește participarea și nemulțumirea față de război
Partidul Rusia Unită, formațiunea susținută de Putin, încearcă să-și păstreze majoritatea din Duma de Stat. În același timp, Kremlinul urmărește nivelul participării la vot și eventualele semne de oboseală față de război.
O temere urmărită în Rusia este posibilitatea unei noi mobilizări. Potrivit unor sondaje citate de presa internațională, o parte dintre ruși sunt preocupați de efectele conflictului asupra economiei și de extinderea războiului pe teritoriul Rusiei.
Opoziția anti-război, în mare parte exclusă
Alegerile se desfășoară într-un sistem politic în care opoziția anti-război are acces limitat la competiția electorală. Partidul liberal Iabloko, care cere oprirea războiului, nu a fost inclus pe lista federală după o decizie a Curții Supreme, deși unii dintre candidații săi pot participa în circumscripții individuale.
Rezultatele finale sunt așteptate după închiderea urnelor, duminică seară, iar scrutinul este urmărit inclusiv pentru a vedea dacă apar semnale privind atitudinea populației față de război și față de conducerea de la Kremlin.