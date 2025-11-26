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România cumpără rachete Mistral de peste 600 de milioane de euro. Contractul, aprobat încă din 2022
România cumpără rachete Mistral de peste 600 de milioane de euro. Contractul, aprobat încă din 2022
România cumpără rachete Mistral de peste 600 de milioane de euro. Contractul, aprobat încă din 2022
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