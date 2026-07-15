Noi informații în cazul tragediei din Bruxelles. MAE: Un român a murit şi altul a fost rănit în incendiul cumplit

Publicat 15 iul. 2026, 15:31 Actualizat 15 iul. 2026, 15:34 Sursă Realitatea.Net

Un incendiu puternic izbucnit într-o clădire aflată în renovare din centrul Bruxellesului s-a transformat într-o tragedie de proporții. Șase muncitori, cetățeni români și belgieni, și-au pierdut viața după ce au rămas blocați în interiorul imobilului cuprins de flăcări. Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

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