Advertising
Social· 2 min citire
Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri
SUA vs. Iran/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 06:58
Actualizat31 aug. 2026, 07:40
SursăRealitatea.Net
Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:16De la 1 septembrie începe o nouă ediţie a Programului "Litoralul pentru toţi"
- 11:08Ghiozdanul prea greu poate afecta copiii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți la început de an școlar
- 11:07Poliţia Română organizează licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News