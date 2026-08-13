„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei

Au pretins că sunt rude sau medici și au convins victimele să le dea bani pentru presupuse urgențe medicale. Nouă persoane, șapte bărbați și două femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, au fost reținute într-un dosar privind 26 de infracțiuni de înșelăciune și tentativă de înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Faptele ar fi fost comise în Constanța și în alte nouă județe, inclusiv Botoșani, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 500.000 de lei.
Victimele, sunate sub pretextul unei urgențe medicale
Potrivit IPJ Constanța, în perioada aprilie-iulie 2026, victimele ar fi fost apelate pe telefoanele fixe de la domiciliu de către suspecți, care și-ar fi declinat inițial calitatea de membri ai familiei. Sub pretextul că s-ar afla internate în stare gravă, persoanele apelate ar fi fost determinate să ofere bani pentru presupuse intervenții medicale urgente.
„Acest pretext avea la bază, în toate cazurile, o afecțiune pulmonară în urma căreia persoanele cercetate ar fi solicitat sume de bani persoanelor vătămate, motivând urgența intervenției medicale, respectiv utilizarea unui aparat de ventilație mecanică pentru care trebuia achitată o anumită sumă de bani”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.
În timpul apelurilor ar fi intervenit și alte persoane, care și-ar fi atribuit în mod fals diverse calități, cel mai frecvent pe cea de medic, pentru a amplifica sau menține starea de panică a victimelor.
Cum erau colectați banii
Potrivit anchetatorilor, victimele ar fi fost îndrumate să ducă banii în locuri prestabilite, aflate în apropierea locuințelor. Acolo, complicii ar fi preluat sumele și ar fi menținut starea de eroare în care se aflau victimele.
„Persoanele bănuite că ar fi fost complici la fapte ar fi avut, în toate cazurile, figura acoperită cu o mască medicinală și ar fi fost îmbrăcați cu haine de culoare închisă (de regulă cu mâneci lungi, indiferent de sezon) și coifură (șapcă, glugă, fes), cu scopul de a evita identificarea fizionomiei corporale și faciale”, precizează IPJ Constanța.
Cele 26 de fapte ar fi fost comise în municipiul Constanța, dar și în județele Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Botoșani. Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de lei.
13 percheziții în Constanța și Năvodari
Marți, 11 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști de la Serviciul de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare și Poliția municipiului Constanța, precum și de jandarmi, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc în municipiul Constanța și în orașul Năvodari, la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe sume de bani, în lei și valută, bijuterii, precum și alte bunuri și înscrisuri considerate probe în dosar.
În urma administrării probatoriului, nouă persoane – șapte bărbați și două femei – au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Cei nouă urmează să fie prezentați procurorului de caz, care va propune sesizarea instanței în vederea arestării preventive.