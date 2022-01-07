Cine este Ladislau Boloni, viitorul antrenor al României la fotbal - Cristiano Ronaldo îi datorează succesul în carieră

Ladislau Boloni este în proporție de 99% viitorul antrenor al echipei naționale a României, după spusele oficialilor FRF. Cariera sa este una impresionantă atât ca fotbalist cât și ca antrenor. Printre cele mai importante realizări ale sale este chiar descoperirea lui Cristiano Ronaldo.

Ladislau Boloni va fi cel mai probabil noul antrenor al României. El este renumit ca fiind exigent cu jucătorii, însă rezultatele sale de-a lungul timpului au dovedit că metodele lui sunt benefice, scrie realitateasportiva.net.

Ladislau Boloni s-a născut la 11 martie 1953, la Târgu Mureş şi a copilărit la Târnăveni. A început fotbalul la echipa Chimica Târnăveni, unde a jucat din 1967 până în 1969. Este şi medic stomatolog.

Advertising

Cine este Ladislau Boloni și cum și-a început cariera de fotbalist

A jucat fotbal timp de 14 ani, între 1970 şi 1984, pe postul de mijlocaş ofensiv, la ASA Târgu Mureş (406 meciuri şi 64 de goluri marcate). Boloni s-a transferat apoi la Steaua Bucureşti, unde a jucat timp de trei ani până în 1987 (97 partide şi 24 goluri).

Boloni a mai jucat în Belgia, la Racing Jet Wavre Bruxelles (1987-1988) şi Franţa, la Creteil-Lusitanos (1988-1989) şi la US Orleans (1989-1992), unde a jucat în total 104 meciuri şi a marcat 6 goluri.

