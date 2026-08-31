Cristian Chivu, după o nouă victorie cu Inter Milano: „Aș fi vrut să văd puțin mai mult caracter din partea noastră”

Publicat 31 aug. 2026, 08:21 Sursă realitatea.net

O nouă victorie pentru Inter, prima obținută în deplasare în noul sezon. Nerazzurrii au preluat conducerea încă din startul partidei, apoi și-au creat numeroase ocazii, fără să reușească să înscrie al doilea gol.

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