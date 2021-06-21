FARUL Constanta, “O singură echipă, un singur brand, o singură iubire”

Viitorul și Farul Constanța au fuzionat. Clubul din Liga 1, format în urma angajamentului dintre Gică Hagi și Ciprian Marica, a fost prezentat oficial luni, 21 iunie, în cadrul unui eveniment special.

Viitorul și Farul Constanța au fuzionat. Clubul din Liga 1, format în urma angajamentului dintre Gică Hagi și Ciprian Marica, a fost prezentat oficial luni, 21 iunie, în cadrul unui eveniment special.

Gheorghe Hagi revine pe bancă, după o pauză de un an va fi antrenorul Farului. Președintele noii echipe va fi Gică Popescu, iar Tibi Curt va fi vicepreședinte. Hagi, Ciprian Marica și Zoltan Iasko vor fi acționarii Farului Constanța.

"Pentru mine este un moment extrem de emoționant, pentru că într-o țară în care toată lumea se dezbină, există și oameni care vor să se unească. Această fuziune este cea mai importantă mișcare sportivă din istoria sportului dâmbovițean. Pentru mine are o dublă însemnătate. Sunt aici în calitate de președinte al Farului Constanța și întoarcerea pe bancă a lui Gică. Este fuziunea acestor branduri și, al doilea lucru, întoarcerea pe bancă a lui Gică (n.r. Hagi). Știu cât de importantă este întoarcerea lui pe bancă. Întotdeauna am fost de părere că atunci când două branduri se unesc, rezultatul este întotdeauna mai puternic.", a declarat Gică Popescu.

Gheorghe Hagi: „E o singură iubire. Farul m-a crescut. Acest brand trebuie să îl ducem înainte. O să fie greutăţi foarte multe, reprezentăm un oraş, acum! Va fi mai greu pentru mine de acum înainte. Suntem obligaţi să facem un fotbal foarte bun. Împreună putem să devenim cei mai buni. Campioni creează campioni, de asta am acceptat să fiu antrenor”

"Azi suntem martorii unui eveniment deosebit. E un proiect de mare amploare. Sunt emoționat că văd atâtea nume mari. Ne dorim să creștem idoli pentru generațiile următoare. E un moment istoric", a declart și Tibi Curt, vicepreședintele Farului.



