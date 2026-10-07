Fotbal / Eșec la scor și pentru România U21

Naționala de fotbal a România Under 21 a încheiat cu o înfrângere drastică preliminariile pentru EURO 2027.
Tricolorii pregătiți de Costin Curelea au fost învinși cu 1-7 de Spania U21, în deplasare, după ce au condus cu 1-0.
Căpitanul României, brașoveanul Rareș Burnete, a avut un început excelent de meci și a deschis scorul în minutul 27, cu un șut de la aproximativ 20 de metri. Avantajul tricolorilor a durat însă doar șapte minute, Spania egalând prin Pablo Garcia. Ibericii au mai înscris de două ori până la pauză, prin Gasiorowski și Gonzalo Garcia, astfel că România a intrat la cabine cu un deficit de două goluri.
Repriza secundă a fost dominată categoric de gazde, care au mai punctat de patru ori. Pablo Garcia a reușit hat-trick-ul, în timp ce Gonzalo García și Iker Bravo au completat lista marcatorilor. Spania U21 s-a impus astfel cu 7-1, iar România a încheiat preliminariile pe locul al treilea în Grupa A, cu 16 puncte.În celălalt meci al grupei, Kosovo și Finlanda au remizat, 4–4. Spania a terminat pe primul loc, cu 27 de puncte, urmată de Finlanda, cu 23 de puncte.