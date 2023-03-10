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Gică Mihali: ”Ne vom juca șansă pana la capăt”

Gică Mihali: ”Ne vom juca șansă pana la capăt”

Gică Mihali: ”Ne vom juca șansă pana la capăt”

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 10 mar. 2023, 22:17

După o pauză de mai bine de trei luni, campionatul Ligii 3, ediția 2022-2023, se reia cu meciurile din etapa 16-a a sezonului 

După o pauză de mai bine de trei luni, campionatul Ligii 3, ediția 2022-2023, se reia cu meciurile din etapa 16-a a sezonului 

Dunărea Călăeași va juca  sâmbătă, 11 martie de la ora 15.00 în deplasare la Gheorghe Doja."Jocurile m-au mulțumit în general, rezultatele nu au contat pentru noi în meciurile de verificare. Am pierdut doi jucători foarte buni pentru noi, Chirică și Bodo Kanda și vreau să le mulțumim pentru că ne-au ajutat. Avem și câteva achiziții pe care le vom anunța cât mai curând.Ne vom juca șansă pana la capăt. Vreau să spun că dacă eram mai atenți în tur cu Borcea și Gh. Doja acum eram în play-off. Îi așteptăm pe suporteri alături de noi să-i susțină pe tinerii fotbaliști din pepiniera proprie ", a afirmat Gică Mihali, antrenorul Dunării.”Sursa foto Dunărea CălărașiSursa: Realitatea de Calarasi

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