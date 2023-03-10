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Sport· 1 min citire
Gică Mihali: ”Ne vom juca șansă pana la capăt”
Gică Mihali: ”Ne vom juca șansă pana la capăt”
După o pauză de mai bine de trei luni, campionatul Ligii 3, ediția 2022-2023, se reia cu meciurile din etapa 16-a a sezonului
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