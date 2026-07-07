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Mirel Rădoi transferă în Turcia un fotbalist care a făcut carieră în România

Mirel Rădoi

Mirel Rădoi

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 7 iul. 2026, 11:39

Mirel Rădoi își consolidează lotul de la Gaziantep prin transferul mijlocașului defensiv Ulrich Meleke. Fotbalistul ivorian, în vârstă de 27 de ani, a evoluat ultima dată pentru formația Al Bataeh din Emiratele Arabe Unite și urmează să joace sub comanda antrenorului român în sezonul viitor.

Transferul ar fi fost realizat la solicitarea lui Rădoi, care îl cunoaște pe Meleke din perioada în care acesta a activat în fotbalul românesc. Jucătorul a trecut pe la mai multe echipe din Superliga, printre care FC Botoșani, CFR Cluj și FC Voluntari. În ultimii trei ani, mijlocașul și-a continuat cariera în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Mutarea reprezintă și un indiciu că Mirel Rădoi va continua la conducerea tehnică a formației Gaziantep, în ciuda informațiilor recente potrivit cărora ar fi putut părăsi clubul. Fostul selecționer al României s-a întâlnit cu oficialii grupării turce pentru a stabili strategia de transferuri și programul cantonamentului de vară. Venirea lui Meleke face astfel parte din planurile lui Rădoi pentru construirea echipei înaintea noului sezon.

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