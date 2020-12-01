Remiză între Dunarea Calarasi si Turris Turnu Magurele

Dunărea Călăraşi a terminat la egalitate cu Turris-Oltul Turnu Măgurele, scor 1-1, pe teren propriu, în meciul restant din etapa a 12-a a Ligii a 2-a.

Meciul nu s-a jucat împreună cu celelalte partide ale etapei din cauza faptului că la echipa din Turnu Măgurele s-au înregistrat mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Oaspeţii au deschis scorul prin Liviu Mihai în minutul 49, dar Dunărea a restabilit egalitatea pe final, prin Valentin Alexandru în minutul 85.

Dunărea Călăraşi a acumulat 24 de puncte şi a egalat echipa de pe locul 2.

Declarații ale tehnicianului Cristian Pustai, la finalul meciului.

Sursa: Realitatea de Calarasi