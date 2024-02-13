San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs, cel mai vizionat Super Bowl din istorie

Aproximativ 123,4 milioane de persoane au urmărit victoria obţinută de Kansas City Chiefs în faţa formaţiei San Francisco 49ers la fotbal american, pe platformele TV şi de streaming, acesta fiind cel mai vizionat Super Bowl din istorie, conform indicilor preliminari Nielsen, publicate luni de CBS, informează Reuters.
Audienţa finalei Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) a crescut faţă de anul trecut, când meciul a atras un număr record de 115,1 milioane de telespectatori, potrivit CBS. Aceste cifre includ persoanele care au urmărit Super Bowl-ul pe canalele CBS sau Nickelodeon, prin intermediul serviciilor de streaming precum Paramount+ şi NFL+. Nu includ însă telespectatorii care au vizionat finala în locuri precum baruri şi restaurante.
CBS a precizat că indicii finali Nielsen vor fi disponibili marţi. Echipa Kansas City Chiefs, condusă de starul Patrick Mahomes, a învins cu scorul de 25-22, după prelungiri, formaţia San Francisco 49ers, duminică, la Las Vegas, câştigând astfel al treilea său Super Bowl în ultimii cinci ani, după victoriile din 2020 şi 2022.
Super Bowl-ul este cel mai important eveniment sportiv din America de Nord şi a atras numeroase vedete în tribunele Allegiant Stadium (65.000 de locuri), în frunte cu baschetbalistul LeBron James şi cântăreţele Beyonce şi Taylor Swift, ultima fiind partenera unuia dintre jucătorii lui Kansas City Chiefs, Travis Kelce.
Spectacolul de la pauza Super Bowl-ului, care se bucură la rândul său anual de o mare audienţă, a fost susţinut de crooner-ul Usher, care a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale, cu o coregrafie impresionantă şi având-o ca invitată specială pe Alicia Keys.