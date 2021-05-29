UEFA renunţă la regula golurilor marcate în deplasare

UEFA este foarte aproape să renunţe la regula golurilor marcate în deplasare care cântăresc mai mult într-o dublă manşă eliminatorie din cadrul cupelor europene, valabilă din 1965, informează presa internaţională, care citează The Times.

Comisia de competiţii a UEFA a votat, vineri, eliminarea acestei reguli şi a înaintat propunerea Comitetului Executiv al forului european, care o va analiza la 9 iulie.

Regula a fost introdusă de probă începând din 1965 şi a devenit obligatorie din 1969.

Potrivit acesteia, dacă, după meciurile tur şi retur, cele două echipe se află la egalitate, calificarea o obţine echipa care a marcat mai multe goluri în deplasare.

Solicitarea de a se renunţa la acest sistem a apărut anul trecut, când meciuri jucate pe terenuri neutre din cauza pandemiei de coronavirus au făcut ca regula să nu mai aibă sens.

Dacă abolirea ei va fi adoptată de Comitetul Executiv al UEFA, ceea ce va însemna că toate golurile vor avea valoare egală, regula nu va mai fi folosită începând din ediţia 2021/2022 a cupelor europene, Liga Campionilor, Liga Europa şi Conference League