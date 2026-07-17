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Accident grav pe A2, pe sensul de mers spre Constanța. O persoană a murit și alte trei au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit violent
FOTO: E-Pitești
Publicat17 iul. 2026, 08:34
Actualizat17 iul. 2026, 09:21
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață pe autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanța. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele răsturnându-se în afara carosabilului.
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