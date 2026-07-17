ANM: Urmează o săptămână mai răcoroasă, apoi temperaturile vor urca peste normal. Cum va fi vremea până la mijlocul lunii august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va traversa, în perioada următoare, un episod de vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. După 27 iulie, însă, temperaturile vor crește treptat și vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, reduse.

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