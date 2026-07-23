Culisele falimentării TAROM, mărturii șocante din interior: „Dezinformările domnului Miruță devin marcă înregistrată”
Bogdan Costaș
Tensiuni la TAROM după schimbarea conducerii executive. Fostul director general Bogdan Costaș susține că a refuzat mandatul pe termen lung și lansează acuzații privind modul în care este administrată compania.
Schimbare la vârful TAROM, în mijlocul unor controverse
Compania națională TAROM traversează o nouă perioadă de incertitudine după schimbările produse la nivelul conducerii executive. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, directorul general al companiei a fost revocat din funcție, în contextul unor neînțelegeri privind bugetul și politica salarială.
„Vă mulțumesc că îmi dați această ocazie și mă bucur că în studio este și domnul Pașcu, care poate să confirme sau să infirme ceea ce voi spune. Am refuzat să semnez acest mandat pe perioadă de aproximativ 2,5 ani, perioada în care mai are consiliul de administrație, pentru că nu pot fi părtaș la o direcție managerială și instituțională care poate conduce TAROM spre faliment.
Declarațiile domnului Miruță, dezinformările domnului Miruță, devin marcă înregistrată. De ce?
În primul rând, așa cum a spus și dumneavoastră, eu am fost demis, să spunem, din poziția de director general interimar.
Dar am câștigat acest concurs în urma unui proces de selecție și am fost nominalizat de către consiliul de administrație pentru a prelua un mandat pe acest termen de 2,5 ani.
O lună de zile a fost negociat acest mandat și am refuzat să semnez din motivele pe care vi le-am enunțat.
Pe de altă parte, o să vă spun și o neconformitate legată de procedura de selecție. Vi se pare normal ca după ce un candidat din lista scurtă, au fost în total patru candidați, a refuzat mandatul, să nu i se dea șansa celui de pe al doilea loc să preia acest mandat și să fie nominalizat un director interimar prin revocarea directorului general în aceeași zi? Nu mi se pare corect.
Sau poate că anume s-a făcut. Au fost patru candidați, au rămas doi pe lista scurtă. Eu am refuzat, putea fi luat următorul. Dar poate că se dorește ca TAROM-ul să fie...”, a zis Bogdan Costaș, fost director general Tarom, exclusiv la Culisele Statului Paralel.
Bogdan Costaș, fost director general Tarom: „Nu am nimic personal cu domnul Miruță!”
„Nu știu pe ce filieră vine cel care este pus acum... este un director din TAROM, este un director din interior, director operațiuni sol.
Dar am impresia că se dorește ceea ce spunea doamna Gheorghiu în luna aprilie. Scoaterea TAROM de pe piață. Scoaterea TAROM de pe piață. Dumneai, în luna aprilie, a declarat că TAROM are două posibilități.
Unu, să se găsească un partener strategic care să investească, sau să iasă ordonare de piață. Fără să spună nimic de planul de restructurare.
Planul de restructurare aflat în plină derulare, cu termen de finalizare decembrie 2026 și monitorizare cu Comisia Europeană.”, a completat Bogdan Costaș, fost director general Tarom.
Anca Alexandrescu: Deci dumneavoastră suspectați că, de fapt, este o acțiune intenționată a celor care se află acum la guvern, tocmai pentru ca TAROM-ul să dispară de pe piață?
Bogdan Costaș: Vă voi spune mai departe și dumneavoastră veți concluziona. Bugetul făcut din pix, despre care toată lumea vorbește. Bănuiesc că sunt mulți economiști și financiști care se uită acum la această emisiune și ar putea să judece ei.
Bugetul acesta, buget făcut din pix, cum spune domnul Miruță, a fost făcut conform procedurilor legale, conform Ordonanței 26, articol 9, conform strategiei financiare aferente anului 2026 și indicatorilor aprobați, și nu în ultimul rând, sau în primul rând, în conformitate cu indicatorii din planul de restructurare care este în plină derulare, cu termen de finalizare decembrie 2026.
Noi am avut niște indicatori și avem acei indicatori din planul de restructurare. Am construit acel buget după acei indicatori. A fost avizat bugetul de Consiliul de administrație și transmis domnului ministru spre aprobare.
Domnul ministru, care nu a fost de acord să-l aprobe, am avut un ping-pong de documente, cred că trei adrese au fost trimise spre și dinspre domnul ministru, pentru că domnul ministru susține în continuare că acest buget trebuie aprobat pe baza indicatorilor din luna iunie. Eu de unde să știu eu în ianuarie că va veni acest război care, evident, a afectat toată piața?
A crescut carburantul, au scăzut vânzările, am pierdut niște zboruri în Orientul Mijlociu.
Anca Alexandrescu: Dar se întâmplă în toată lumea, în toate companiile se întâmplă lucrul acesta.
Bogdan Costaș: Absolut. Nu pot aproba un buget care a fost făcut în ianuarie, avizat de Consiliul de administrație și transmis spre aprobare, a ajuns în luna mai la domnul ministru și apoi uitați s-a întârziat până în iulie, să spună, nu, se reface bugetul pe baza indicatorilor la această dată.
Am propus o rectificare. Aveți dreptate, indicatorii sunt deviați. Dar nu putem face aceasta înainte de a aduce la cunoștință Comisiei Europene, sub a cărei monitorizare suntem, pentru că riscăm ca ajutorul să fie declasificat, să fie cerut înapoi și merge direct spre faliment.
Și atunci ce am făcut? Am luat altă măsură. Măsura de reajustare a planului de restructurare, despre care spune domnul Miruță că nu am făcut absolut nimic. Dar sunt documente prin care pot dovedi acest lucru.
Am șase adrese transmise la minister în ultimele trei luni, nu am primit niciun răspuns legat de planul de restructurare, de aprobare a acestuia.
Pentru că ce înseamnă ajustarea acestui plan? Am sesizat încă din februarie că indicatorii planului de restructurare sunt deviați. Nimeni n-a observat în 2025 că aveam o pierdere de 180 de milioane și că din 2024 și până în 2026 TAROM cade, cade, cade.
Am sesizat acest lucru în februarie, am înștiințat Consiliul de administrație, ministrul Transporturilor, am solicitat ajutorul ca prin Consiliul Concurenței să luăm legătura cu Comisia Europeană. Ceea ce s-a și întâmplat. Am discutat cu Comisia Europeană, le-am propus două variante.
Au fost de acord cu ajustarea planului de restructurare și în urma acestei întâlniri există și o minută pe care o a primit-o și domnul Miruță, a primit-o și Consiliul Concurenței și Ministerul Afacerilor Interne, se poate pune la dispoziție. Prin care Comisia Europeană chiar ne-a mulțumit și a apreciat faptul că TAROM a sesizat din timp această deviere a planului și nu a așteptat până la decembrie.
Însă în cele trei luni, ministerul nu a catadicsit să răspundă. De ce aveam nevoie de acest răspuns al ministerului? Pentru că nu TAROM este cel care gestionează, noi implementăm acest plan. Dar Ministerul Transporturilor este cel responsabil de coordonarea acestuia.
Am venit cu patru măsuri concrete de ajustare a acestui plan. Mi s-a cerut să vin cu întreg planul. Nu pot să vin cu întreg planul dacă eu nu am aprobați pilonii după care mă orientez.
Anca Alexandrescu: Deci, dumneavoastră spuneți că vi s-au pus piedici. Eu acum știu un lucru, că dumneavoastră aveți un pic de ghinion că v-ați întâlnit cu domnul Miruță și la Romaero.
Și de acolo am înțeles că v-a demis domnul Miruță, cu ghilimele de rigoare. Se pare că...vă urmărește.
Bogdan Costaș: Nu am nimic personal cu domnul Miruță, eu sunt profesionist.
Anca Alexandrescu: Dar se pare că are dânsul și pare că are și doamna Anca Boagiu, care poate telespectatorii nu știu că este în Consiliul de Administrație și are o remunerație de aproape 25.000 de lei pe lună, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
Și înțeleg că acești domni vă acuză că, de fapt, dumneavoastră ați cerut un salariu foarte mare, spun ei, de 65.000 de lei, plus spor 100%. Și aș vrea să le răspundeți în legătură cu această chestiune.
Bogdan Costaș: Este o pistă falsă. Este o pistă falsă. Evident, mi-a fost prezentat un contract care era disproporționat raportat la obligațiile și îndatoririle directorului general.
Evident că am atras atenția că doresc încadrarea în prevederile legale, tot ceea ce este prevăzut în contract, inclusiv...
Anca Alexandrescu: Vreau să vă întreb ceva și o să întreb și pe domnul Pașcu imediat, pentru că de obicei directorul cu sindicatul nu prea se înțeleg și sunt curioasă ce spune domnul Pașcu, dar vreau să vă întreb ceva.
De câte ori se întâlnește Consiliul de Administrație pe lună?
Bogdan Costaș: De ori de câte ori este nevoie, dar vreau să vă spun ceva. De câte ori este nevoie. Deci așa o medie. O medie, de două ori pe lună, dar nu asta e problema.
Anca Alexandrescu: De două ori pe lună și pentru două ședințe pe lună încasează 25.000 de lei brut, da?
Bogdan Costaș: Dați-mi voie... pentru două ședințe pe lună la care nu sunt prezenți. Sunt prezenți online. E foarte ușor să stai online, să vorbești, să închizi microfonul, să te înțelegi cu ceilalți.
Alo, mai ești, nu mai ești, ce-i asta?
Anca Alexandrescu: Dar acum nu vedeți că este hibrid peste tot, inclusiv la Parlament, stau pe plajă în Antalya, la 2.500 de euro pe noapte și ne anunță de acolo că v-a demis domnul Miruță.
Bogdan Costaș: Când situația la TAROM este care este, măcar o dată în astea șapte luni să ne adunăm cu toții. Haideți să stăm la masă și să discutăm altceva...
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