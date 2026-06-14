Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu” LIVE TEXT

Premierul desemnat, Adrian Veștea este prezent în această seară în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.
UPDATE Moderator (Nicoleta): Împreună vom discuta, vă rog, domnule Veștea, să vă faceți comod. Ei bine, acum, cel mai probabil, numărătoarea parlamentară va fi una extrem de interesantă. Bună seara, domnule Veștea, și un călduros bun venit!
Adrian Veștea: Bună seara! Este o zi lungă și o noapte scurtă, ca să zic așa. N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu. N-am fost în țară, m-am întors, am mers la Brașov, am aterizat și, imediat după aceea, am venit la București. Dar este un act de responsabilitate și așa vreau să-l tratez. Este un act pe care fiecare politician, după priceperea și competențele pe care le are, ar trebui să îl ia în seamă și să răspundă necesităților pe care țara le are la un anumit moment.
Moderator Nicoleta Cone: Apropo de faptul că nu este un act disperat, din contră, pare un act extrem de calculat, atât dinspre dumneavoastră, cât și dinspre președintele României, iar acest lucru aduce cumva încredere. Spuneați dumneavoastră, și discutam mai devreme și cu Laurențiu Botin, că surpriza și mai mare vine dintr-un detaliu: ați discutat cu președintele României în urmă cu patru zile.
Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă această discuție, avută cu patru zile în urmă, a avut loc înainte de declarațiile președintelui României, în care a lansat acele acuze dure la adresa partidelor și a politicienilor care nu văd interesul țării, ci doar propriul interes și alegerile viitoare? Mulți au spus că acolo erau niște săgeți către Ilie Bolojan, care ține cumva cu dinții de acest interimat, nu vrea în niciun fel să accepte propunerea de tehnocrat a președintelui României, nu vrea nici cu PSD la guvernare, ci vrea doar o alianță PNL-USR, ceea ce pare imposibil. Vrem să înțelegem dacă a fost o discuție purtată în pripă sau este ceva ce președintele României a calculat strategic. Când a avut loc această discuție, înainte sau după acele declarații?
Adrian Veștea: Această discuție a avut loc după acele declarații. Nu a fost o discuție atât de fermă în care să se fi luat deja vreo decizie. A fost doar o discuție în care să iau în calcul o astfel de variantă și să fac o evaluare. Erau încă două zile în care atât USR, cât și UDMR urmau să spună dacă vor susține sau nu Guvernul Tomac. Am privit-o ca pe o variantă ce va fi pusă în operă doar în situația în care cealaltă opțiune nu va merge și nu va întruni numărul necesar de voturi.
În schimb, discuțiile avute în această seară au fost foarte aplicate și s-au desfășurat de pe o oră pe alta. Am spus-o și cu ocazia altor emisiuni la care am participat: aproape că m-a luat prin surprindere și pe mine, și familia. Nu am avut curajul să le spun de la început toate aceste lucruri. Știu că nu va fi deloc ușor. Sunt o persoană responsabilă. Am avut în viața mea foarte multe provocări, dar am considerat de cuviință că, într-un moment ca acesta în care se află țara, fiecare om politic responsabil trebuie să își asume o anumită implicare.
Dacă s-a considerat de cuviință să fiu nominalizat, este și pentru că tot parcursul meu politic de până acum nu a dat naștere la conflicte și nu a generat dispute. Am fost mereu o persoană care a coagulat forțele politice, care a adus oamenii în situația de a lua decizii împreună și nu am creat blocaje. Am acceptat această poziție, iar în perioada următoare acest echilibru și această responsabilitate vor fi puse în slujba țării.
Voi discuta cu toate forțele politice proeuropene și proatlantice pentru a identifica o soluție și o majoritate. De altfel, aceasta este și dorința exprimată de președintele României: ca viitorul guvern să fie construit pe această structură. Voi încerca să respect întru totul acest mandat.
Știu bine că aritmetica parlamentară este destul de dificilă și că este foarte greu să strângi toate aceste procente pentru a crea o majoritate stabilă. Cu toate acestea, sunt optimist și încrezător. Mâine voi avea o întâlnire cu colegii noștri de partid — unii dintre ei s-au manifestat deja public într-o formă sau alta, dar am încredere că vom da dovadă de înțelepciune. Ceea ce cred că este cu adevărat important în acest moment este să tratăm lucrurile cu maturitate, să nu ne raportăm neapărat la partide sau la ce se va întâmpla peste trei ani, ci să ne raportăm strict la prezent și la realitățile țării.
Adrian Veștea vine în fața românilor pentru a-și prezenta strategia politică și planul de guvernare prin care speră să deblocheze criza de pe scena politică.
Mizele serii: Structura noului Guvern și negocierile pentru majoritate
În condițiile în care scena politică este extrem de fragmentată, iar USR și UDMR au adoptat poziții de așteptare sau de respingere, prezența lui Adrian Veștea la Realitatea Plus este considerată momentul zero al negocierilor din această săptămână.
Printre principalele teme care vor fi abordate în cadrul emisiunii se numără:
Planul pentru noul Cabinet: Care sunt miniștrii pe care Adrian Veștea vrea să îi coopteze în echipă și cum va arăta structura noului Executiv.
Soluția pentru criza din PNL: Cum răspunde premierul desemnat contestatarilor din propria tabără liberală și cum va gestiona relația tensionată cu aripa condusă de Ilie Bolojan.
Majoritatea parlamentară: Cu ce argumente va încerca să convingă partidele proeuropene (PNL, USR, UDMR) să îi acorde votul de încredere pentru a evita scenariul alegerilor anticipate.
Rămâneți pe Realitatea Plus pentru o ediție specială în care premierul desemnat, Adrian Veștea, pune toate cărțile pe masă și răspunde celor mai dure întrebări în direct!