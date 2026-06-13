1.170 de percheziții și 166 de persoane vizate de măsuri preventive în 300 de dosare penale

În doar cinci zile, anchetatorii au efectuat peste o mie de percheziții și au dispus măsuri preventive împotriva a 166 de persoane, în cadrul a 300 de dosare penale.
Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a încheiat cu rezultate semnificative.
Potrivit datelor oficiale, operațiunea s-a derulat în perioada 8-12 iunie 2026 și a implicat mobilizarea unor importante resurse umane și logistice. În total, au fost organizate 258 de acțiuni operative, în urma cărora au fost puse în aplicare 1.170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere.
Anchetele au vizat infracțiuni diverse, printre care evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, corupție, încălcarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni silvice, fapte care afectează mediul și alte încălcări ale legislației penale.
166 de persoane, plasate sub măsuri preventive
În cadrul celor 300 de dosare penale investigate, autoritățile au avut în atenție 403 suspecți. Ca urmare a probelor administrate, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane.
Dintre acestea, 59 au fost reținute, opt au fost arestate preventiv, trei au primit măsura arestului la domiciliu, iar alte 96 de persoane au fost plasate sub control judiciar, inclusiv două cazuri în care măsura a fost dispusă pe cauțiune.
Bunuri confiscate și prejudicii de peste 141 de milioane de lei
Unul dintre cele mai importante rezultate ale operațiunii îl reprezintă instituirea măsurilor asigurătorii în valoare totală de peste 141 de milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciilor și a protejării intereselor statului.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat și indisponibilizat numeroase bunuri și produse provenite din activități ilegale. Printre acestea se numără aproximativ 600.000 de țigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 95 de arme (55 neletale și 40 letale), peste 69 de tone de deșeuri și substanțe periculoase, 790 de litri de motorină și 583 de metri cubi de material lemnos.
De asemenea, au fost confiscate 137 de instrumente muzicale, peste 12.000 de componente ale acestora, mai mult de 8.000 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, aproximativ 250 de grame de bijuterii din aur și peste 458.000 de lei numerar.
Autoritățile: Operațiunea confirmă capacitatea de combatere a criminalității
Reprezentanții Ministerului Public au subliniat că amploarea și rezultatele Operațiunii „JUPITER 5” demonstrează capacitatea instituțiilor judiciare și a structurilor de poliție de a desfășura acțiuni coordonate împotriva fenomenului infracțional.
Potrivit autorităților, obiectivul principal al intervențiilor a fost combaterea infracționalității economice și organizate, protejarea valorilor sociale și recuperarea prejudiciilor produse prin activități ilegale.