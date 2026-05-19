Alex, băiețelul găsit după două zile în pădure, a fost externat din spital. Primele dorințe ale copilului: înghețată, ciocolată și să își vadă sora

Alex, copilul de 5 ani găsit în pădure după aproximativ 43 de ore de căutări, a fost externat după cinci zile petrecute în spital. Micuțul a plecat acasă împreună cu mama sa, iar medicii spun că starea lui este foarte bună și că va continua tratamentul acasă, urmând să fie monitorizat periodic.

La ieșirea din spital, băiețelul și-a dorit din nou ceva dulce, de această dată înghețată și ciocolată. Familia spune că abia aștepta să ajungă acasă, la sora lui și la pisica familiei. Părinții vor să organizeze în zilele următoare o petrecere pentru Alex și pentru oamenii care au participat la căutările care au durat aproape două zile.

Tatăl copilului: „Nu se pot descrie în cuvinte momentele prin care am trecut”

După externare, Alexandru a fost ținut minute în șir în brațe de tatăl său. Familia spune că încearcă acum să lase în urmă momentele dramatice prin care a trecut.

„Zilele astea o să facem ceva, îi pregătim ceva pentru el și pentru toți care vor să vină, care au participat la găsirea lui Alexandru și nu numai. Nu se pot descrie în cuvinte momentele prin care am trecut înainte să-l găsim și când l-am găsit. Încercăm să uităm episodul și cu timpul o să-l uităm. Oricum, ceva o să rămână acolo, dar nu a fost ușor", a declarat Toma Zerestea, tatăl copilului pentru presă.

Mama lui Alex a povestit că băiețelul a primit multă atenție din partea personalului medical în perioada internării și că sora lui a fost convinsă că va fi găsit cu bine.

„Au venit toate asistentele foarte drăguțe și de la mai multe secții. Și au venit să-l salute cu o ciocolată, să-l îmbrățișeze, să-l pupe. Nu doresc la nimeni să treacă pe așa ceva. Sora îl așteptă. A zis să stă cu ochii pe el. E și ea foarte puternică. Ea știa și avea credința. A zis: „lasă, mami, că-i bine. Știu că fratele meu nu se lasă, nu-i prostuț””, a spus Carolina Zerestea, mama copilului.

Medicii spun că băiatul a avut o evoluție bună

Medicii au transmis că Alex nu a avut probleme grave de sănătate, însă în urma analizelor au descoperit o pneumonie și câteva mușcături de căpușe.

„Ca urmare a evoluției favorabile Alexandru s-a externat la domiciliu împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare atât prin serviciul de ambulator cât și de medicul de familie", a declarat Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al spitalului de pediatrie din Sibiu.

Alex a dispărut într-o zonă împădurită, iar căutările au mobilizat polițiști, salvatori montani, voluntari și localnici. Copilul a fost găsit de echipajul unui elicopter de salvare, la aproximativ trei kilometri de locul dispariției. Între timp, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu s-a autosesizat și va face o evaluare pentru a stabili dacă dispariția copilului a fost un accident sau dacă exista o situație de risc.