Guvernul marchează Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane: Palatul Victoria, iluminat în albastru

Guvernul a marcat Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane prin iluminarea în albastru a Palatului Victoria, în semn de solidaritate cu victimele și de susținere a eforturilor de prevenire și combatere a acestui fenomen.
Culoarea este simbolul campaniei internaționale „Inima Albastră”, inițiată de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate. Campania urmărește sprijinirea victimelor traficului de persoane și atragerea atenției asupra consecințelor exploatării.
Tema din acest an este „Captivi în spatele escrocheriei” și vizează o formă de trafic în care victimele sunt atrase prin oferte false de angajare, apoi obligate să participe la fraude online și la alte activități infracționale.
Potrivit Guvernului, extinderea acestei forme de exploatare arată că rețelele de criminalitate organizată folosesc tot mai mult tehnologia și platformele digitale pentru recrutarea și controlarea victimelor. Tendința este urmărită și de autoritățile române.
Executivul subliniază că traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și necesită o intervenție coordonată. Măsurile includ prevenirea, identificarea rapidă a victimelor, investigarea rețelelor infracționale, cooperarea internațională și sprijinirea supraviețuitorilor pentru recuperare și reintegrare.
Consilierul de stat Valentin Vătăjelu, coordonator al Comitetului Interministerial pentru lupta împotriva traficului de persoane, a declarat că protejarea victimelor și prevenirea exploatării rămân priorități ale Guvernului.
Autoritățile afirmă că lucrează la consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere, inclusiv prin dezvoltarea capacității de răspuns la noile forme de exploatare facilitate de tehnologie.