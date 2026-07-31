Noul Cod al urbanismului, adoptat de aleși

Parlamentul a adoptat, joi, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, proiect reformă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență.
La Senat, for decizional în acest caz, inițiativa a fostă aprobat cu 91 de voturi „pentru”.
Adoptarea legii permite îndeplinirea unui jalon asociat unor fonduri europene în valoarea de 972 de milioane de euro.
Noul Cod de urbanism reunește într-un singur act normativ reguli cuprinse până acum în 21 de acte legislative și urmărește simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de autorizare și clarificarea responsabilităților instituțiilor și specialiștilor din domeniul construcțiilor.
Una dintre principalele modificări este digitalizarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire. Ministerul Dezvoltării urmează să creeze o platformă națională care va funcționa ca ghișeu unic pentru procedurile de autorizare.
Termenul pentru emiterea unei autorizații de construire ar urma să fie redus la aproximativ 65 de zile, față de intervalele de 4 până la 8 luni întâlnite în prezent.
De asemenea, documentațiile urbanistice vor avea termene mai scurte. Planurile urbanistice generale ar urma să fie finalizate în cel mult 12 luni, cele zonale în aproximativ 7 luni și jumătate, iar pentru Planurile de detaliu sunt prevăzute proceduri simplificate.
Codul introduce reguli adaptate diferit pentru marile orașe și pentru localitățile rurale, unde procedurile vor fi simplificate.
La București, atribuțiile privind emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire vor fi transferate de la primăriile de sector către Primăria Municipiului București. Măsura va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2028.
Dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale cu peste 500 de locuințe vor trebui să contribuie financiar la infrastructura locală. Fondurile vor putea fi utilizate pentru construirea de creșe, grădinițe, școli și alte facilități necesare noilor comunități.
Legea prevede și înființarea Registrului Național al Construcțiilor, precum și noi reguli pentru certificarea firmelor și răspunderea proiectanților și specialiștilor implicați în procesul de autorizare.
Pentru investițiile publice, studiile de fezabilitate vor putea fi realizate pe baza unor indicatori de referință, iar proiectele tehnice vor rămâne valabile pe întreaga durată a lucrărilor.
Ministerul Dezvoltării a precizat că legislația privind protejarea spațiilor verzi nu este modificată.
Noul Cod va intra în vigoare la 15 zile după promulgarea de către șeful statului.