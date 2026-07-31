Nivelul Dunării pune în pericol producția de energie

Criza provocată de seceta extremă ia amploare în Europa. Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează funcționarea centralelor nucleare care folosesc apa fluviului pentru răcirea reactoarelor. Atât Bulgaria, cât și Ungaria au fost nevoite să oprească reactoarele nucleare din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.
Dunărea la minim istoric. Reactoare nucleare, oprite de urgență
Situația a devenit critică după ce seceta prelungită a adus apele Dunării la cel mai scăzut nivel din ultimii 23 de ani.
În Bulgaria, singura centrală nucleară a țării din Kozlodui, ar putea să fie oprită temporar. Anunțul a fost făcut de ministrul bulgar al energiei, Iva Petrova, care a explicat că lipsa apei pune în pericol direct sistemul de răcire al centralei.
Situația este similară și în Ungaria. La centrala nucleară de la Paks, un reactor a fost oprit de urgență din același motiv. Autoritățile spun că măsura este una preventivă și are rolul de a proteja instalațiile, însă oprirea reactorului reduce producția de energie și arată cât de grav a ajuns să afecteze seceta infrastructura energetică din regiune.
Specialiștii explică faptul că apa Dunării este esențială pentru răcirea reactoarelor, iar atunci când nivelul fluviului scade la valori critice, siguranța instalațiilor are prioritate. Oprirea reactoarelor reduce însă producția de energie și pune presiune pe sistemele energetice din regiune.