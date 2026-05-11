Miză uriașă la Summitul B9 de la Cotroceni! Europa încearcă să repare relația cu America

Bucureștiul devine miercuri centrul discuțiilor strategice din NATO, odată cu desfășurarea summitului B9 și al Țărilor Nordice, organizat la Palatul Cotroceni. Liderii statelor de pe flancul estic al Alianței, alături de reprezentanți ai țărilor nordice, vor discuta despre securitatea Europei și viitorul relației transatlantice.

Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, tema principală a reuniunii este legată de modul în care statele europene pot contribui mai mult la refacerea relației cu Statele Unite, într-un moment în care parteneriatul transatlantic traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Spre deosebire de edițiile anterioare ale summitului, de această dată toate statele participante vor semna declarația comună finală, semn că aliații încearcă să transmită un mesaj de unitate într-un context internațional extrem de complicat.

Documentul final va include mai multe angajamente privind creșterea contribuției Europei la propria securitate, exact în direcția cerută în repetate rânduri de administrația Donald Trump. De asemenea, liderii vor discuta despre consolidarea apărării pe întreg flancul estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Pe agenda summitului se află și situația din Strâmtoarea Ormuz, dar și războiul din Ucraina. La București va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar liderii B9 vor susține necesitatea unei păci considerate „juste” pentru Ucraina.

Poziția comună adoptată la București va reprezenta baza negocierilor pe care statele B9 o vor susține la următorul summit NATO, programat în luna iulie la Ankara.

La reuniunea de la Cotroceni vor participa reprezentanți din 15 state, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte. Summitul va fi co-prezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de liderul Poloniei, Karol Nawrocki.

Deși au existat discuții privind o posibilă participare a secretarului de stat american Marco Rubio, Statele Unite vor fi reprezentate doar de un subsecretar de stat responsabil de controlul armamentelor și securitate internațională.