Noi controverse în procesul asasinării lui Adrian Kreiner. Cine este omul care ar fi oferit pontul pentru spargere

Noi tensiuni și controverse apar în dosarul crimei care a șocat România, la finalul anului 2023, după uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Urmează să fie prezentate probe cruciale în cea de-a doua fază a judecății. Este căutăt bărbatul din Bali care le-ar fi dat criminalilor pontul cu privire la milioanele de euro din casa afaceristului.

La procesul aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, cei trei bărbați acuzați de omor calificat și condamnați la închisoare au indicat o a patra persoană care le-ar fi oferit „pontul” că în casa lui Adrian Kreiner s-ar afla circa 2–3 milioane de euro.

Acesta se afla în Bali și a fost deja extrădat, în ianuarie 2026, în urma unei operațiuni a autorităților române și indoneziene, însă nu a ajuns încă în fața magistraților, pentru că aceștia nu au datele de identificare sau localizare ale acestuia, nici măcar un număr de telefon, pentru a-l cita legal.

De asemenea, judecătorii au admis reaudierea Vanessei Kreiner, fiica afaceristului, care ar urma să fie ascultată la termenul programat pentru data de 10 iunie.