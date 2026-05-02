Proteste violente în Franța: peste 150.000 de oameni vor salarii mai mari și cer demisia Guvernului

Sindicatele și alți manifestanți au protestat vineri în Franța, cerând salarii mai mari și criticând ideea de a modifica regimul zilei libere de 1 Mai. Mobilizarea a fost una comparabilă cu cea de anul trecut, chiar dacă ziua a coincis cu perioada vacanțelor școlare în unele regiuni.

Între 158.000 de persoane, potrivit poliției, și peste 300.000, conform sindicatului CGT, au participat la marșuri în toată țara.

În Paris, participarea a fost mai redusă față de 2025. Autoritățile au estimat aproximativ 24.000 de oameni, în timp ce CGT a vorbit despre 100.000 de participanți.

Sindicatele cer salarii mai mari și ajustări la inflație

Pe lângă revendicările legate de salarii, protestatarii au inclus în mesajele lor și tema războiului din Iran. Lidera CGT, Sophie Binet, a transmis că prioritatea ar trebui să fie creșterea veniturilor: „Nu furtul zilei de 1 Mai trebuie pus pe ordinea de zi a Parlamentului. Este nevoie de un plan amplu pentru creșterea salariilor”

Aceasta a cerut și majorarea salariului minim (SMIC) cu 5%, dar și ajustarea salariilor în funcție de creșterea prețurilor. La rândul său, Marylise Léon, lider sindical CFDT, a insistat pe nevoia unor negocieri în fiecare sector profesional.

Un alt punct sensibil a fost legat de deschiderea unor afaceri în ziua de 1 Mai, în special brutării. Guvernul a tolerat această practică, cu condiția ca angajații să lucreze voluntar și să fie plătiți dublu. Totuși, sindicatele contestă legalitatea acestei soluții. Reprezentanta CGT, Céline Clamme, a atras atenția:

„Este o provocare pasibilă de două amenzi”

Ea a explicat că pot exista sancțiuni atât pentru munca în ziua de 1 Mai, cât și pentru muncă nedeclarată, în cazul în care este invocat „voluntariatul”. În fața opoziției ferme a sindicatelor, guvernul a renunțat la o propunere legislativă care ar fi permis extinderea muncii salarizate în această zi.

Premierul Sébastien Lecornu a confirmat că au existat controale pentru a verifica respectarea regulilor, fără a oferi detalii despre amploarea acestora. În același timp, ministrul muncii, Jean-Pierre Farandou, a spus că nu au fost date instrucțiuni speciale inspectorilor și a făcut apel la „inteligența colectivă”.

Cele mai multe proteste s-au desfășurat fără probleme, însă au existat și incidente punctuale. La Nantes, un polițist a fost rănit în timpul unor altercații, iar la Lyon patru persoane au fost reținute. La Toulouse și Marsilia, manifestațiile au avut loc fără evenimente majore, cu mii de participanți în stradă.

În mai multe zone, inclusiv în Paris și în apropiere de Bordeaux, unele magazine au fost deschise, deși legea prevede în mod normal închiderea în ziua de 1 Mai. „Nu am ezitat nicio secundă să deschidem. Nu are nicio logică ca fast-food-urile să poată fi deschise, iar brutăriile nu”. Potrivit lui Dominique Anract, președintele Confederației Naționale a Brutăriilor și Patiseriilor, aproximativ 70% dintre brutării au rămas deschise.