Ministerul Energiei ia în calcul oprirea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Secretar de stat: „Efectul acţiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil”

România trebuie să fie pregătită pentru o posibilă oprire temporară a Unității 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a declarat la RFI că îmbunătățirea nivelului Dunării, observată după primele intervenții, nu a fost de durată. În cel mai dificil scenariu, ar putea fi limitat consumul marilor companii în orele de vârf. Populația și serviciile esențiale nu vor fi afectate, susține oficialul.
„După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Din datele pe care le avem, se pare că acest efect nu a fost unul durabil”, a declarat Cristian Bușoi. Secretarul de stat spune că autoritățile trebuie să ia în calcul situația în care Unitatea 2 nu ar funcționa pentru o perioadă scurtă. Oprirea ar putea deveni necesară dacă nivelul Dunării nu va mai permite alimentarea cu apă a pompelor de răcire.
Autoritățile se pregătesc pentru cel mai dificil scenariu
Cristian Bușoi afirmă că au fost deja făcuți mai mulți pași pentru pregătirea sistemului energetic. Guvernul a adoptat o hotărâre privind situațiile de criză, iar Transelectrica a aprobat un plan pentru limitarea consumului. Măsurile ar urma să fie aplicate doar dacă situația o va cere. „În cel mai rău caz, am avea unele limitări de consum în orele de vârf la marii consumatori industriali. Asta este ce poate fi mai rău”, a explicat secretarul de stat.
Oficialul le recomandă oamenilor să mute unele activități în afara orelor cu cel mai mare consum. El precizează că nu este vorba despre renunțarea la confort sau despre măsuri extreme. „Nici să nu mai ținem becul aprins deloc, nici să nu mai facem duș, nici să nu mai spălăm deloc, astea sunt lucruri despre care nu s-a vorbit”, a spus Bușoi. Reducerea consumului poate aduce și un avantaj personal, prin scăderea facturilor, susține acesta.
Una dintre recomandări este ca aparatele de aer condiționat să nu funcționeze la putere maximă între orele 19:00 și 22:00. Dacă un număr mare de persoane ar proceda astfel, efectul asupra sistemului energetic ar putea fi important. Companiile pot programa unele lucrări de revizie, reparații sau concedii în perioada critică 10-24 august. Aceste măsuri ar putea preveni aplicarea unor limitări pentru marii consumatori industriali.
Cine ar putea avea consumul limitat
Restricțiile ar putea fi introduse dacă Unitatea 2 nu va mai avea suficientă apă pentru pompele de răcire, iar România nu va găsi energie disponibilă pentru import în orele de vârf. Bușoi spune că o asemenea situație s-ar putea produce în această săptămână sau la începutul săptămânii viitoare. Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, ar putea reduce cu 10%, 20% sau 30% cantitatea de energie livrată marilor consumatori industriali. Procentul ar urma să fie stabilit în funcție de gravitatea situației.
Limitările ar viza patru categorii de activități industriale cu un consum ridicat de energie. Spitalele, Poliția, Jandarmeria și celelalte servicii esențiale nu vor fi incluse. Nici consumatorii casnici nu ar urma să fie afectați. „Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația, dacă s-ar închide Unitatea 2”, a declarat Cristian Bușoi.
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu, care a coordonat intervenția de la Bala, spune că reactorul 2 de la Cernavodă este în continuare în funcțiune. În urma lucrărilor, aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă au fost direcționați către Cernavodă. Măsura a permis menținerea reactorului în funcțiune. Scrioșteanu avertizează însă că pericolul nu a trecut.