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Economie· 2 min citire
Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății
Ministerul Sănătății a efectuat, în această săptămână, plăți de 438,1 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână de la lansarea programului.
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