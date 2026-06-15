Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO

Publicat 15 iun. 2026, 23:49 Sursă Realitate Plus

Din centrul deciziilor planetare care se iau la Summitul G7 din Franța, Ana‑Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, a realizat o relatare specială pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu.

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