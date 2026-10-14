Anca Alexandrescu: Cred că guvernul va trece destul de lejer. Paradoxal, se va întâmpla din cauza deciziilor greșite luate de George Simion

Publicat 14 oct. 2026, 14:43 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu este convinsă că viitorul guvern condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură în Parlament. Jurnalista a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că negocierile din ultimele zile ar fi consolidat majoritatea parlamentară, iar noua formulă de guvernare ar urma să fie validată fără emoții. Realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel” a remarcat că, paradoxal, acest deznodâmânt ar fi fost determminat de deciziile considerate greșite pe care George SImion si AUR le-au luat după căderea guvernului Bolojan.

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