Anca Alexandrescu: ”Vă certați între voi. Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Și principalul vinovat este George Simion”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa lui George Simion, pe care îl consideră principalul responsabil pentru dezbinarea taberei suveraniste. Realizatoarea a vorbit și despre decizia acestuia de a interice conducerii AUR să mai participe la emisiunea sa.
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a făcut o serie de declarații critice la adresa lui George Simion. Aceasta a comentat inclusiv nemulțumirile unor persoane față de Realitatea Plus, dar și decizia liderului formațiunii de a nu mai trimite reprezentanți ai conducerii partidului în emisiunea sa.
Referindu-se la oamenii care s-au prezentat la Arestul Central, jurnalista Realitatea PLUS a susținut că o parte dintre aceștia nu se mai regăsesc în acțiunile organizate de Vișan și de grupul pe care l-a asociat cu Traian Băsescu și Victor Ponta.
Oamenii întreabă de ce nu vine Realitatea la Arestul Central. Dar nici nu va mai călca, ca să fie foarte clar.
Ați arătat cei care ați fost acolo o parte, pentru că am văzut că erau și oameni cu bun simț, supărați într-adevăr pe Realitatea, dar oameni care s-au comportat bine. Era un domn care chiar terminase facultatea de medicină veterinară, l-am văzut acolo, un om foarte articulat, care stătea de 30 de zile acolo, mi-a spus cineva care merge des acolo la Arestul Central, că sunt foarte mulți oameni de acest gen.
De asta nici nu-i mai vedeți pe toți acolo, pentru că nu se regăsesc în circul pe care îl face Vișan și toată gașca alu Băsescu și Ponta, pentru că ei sunt într-o gașcă acolo, ca să fie foarte clar. Cât despre domnul Simion, unde este?
a declarat Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu îl consideră pe George Simion responsabil pentru dezbinarea suveraniștilor
Realizatoarea Realitatea PLUS a adus în discuție și demersurile anunțate de reprezentanții AUR, dar și tensiunile apărute în interiorul formațiunii. În opinia sa, conflictele dintre membrii partidului și comportamentul liderului acestuia ar putea afecta întreaga mișcare suveranistă.
A depus cererea, am înțeles că niște oameni de la AUR vor depune cererea. Unde? Când se va face? Înțeleg că deja se ceartă unul dintre ei, sunt supărați că s-a bucurat Alexandreasca, că îl ceartă ei pe Simion. Certați-l pe Simion în continuare, n-am nicio problemă, n-aveți decât să vă scoateți ochii și să vă certați între voi, pentru că nu faceți decât mahala. Mahala.
Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Vă spun de câteva luni de zile. Și principalul vinovat este George Simion. Care George Simion, de frică că la un moment dat Călin Georgescu o să se rupă de el și o să-și facă nu neapărat un partid, pentru că știți că Călin Georgescu este împotriva partidelor, poate un grup separat. Habar n-am ce va face, e treaba domnului Georgescu, n-are decât să meargă mai departe cu Simion, dar este foarte clar, se vede de la o poștă, că Simion îi înlătură pe toți cei care crede el că reprezintă un pericol pentru poziția lui,
El care vrea să fie șef la AUR până în 2030, nu mai știe ce să mai facă, se dă peste cap
a mai declarat Anca Alexandrescu
Boicotul emisiunii „Culisele statului paralel”
Anca Alexandrescu a susținut că George Simion ar fi decis ca niciun membru al conducerii AUR să nu mai participe la emisiunea sa. Ea a comparat această măsură cu un boicot și a ironizat explicația primită din partea unui reprezentant al partidului.
Acum, domnul Simion a pedepsit-o pe Alexandra asta, în imaginația lui. Ce credeți că a făcut? A decis el că nimeni din conducerea AUR să nu mai participe la emisiunea mea. Atenție, doar la emisiunea mea, nu la cealalte emisiuni de la Realitatea Plus. Eu mă simt onorată, vă jur, adică totuși președintele partidului de opoziție, cel mai tare pe basculă, 40 și ceva, ce ziceați voi, 50%. Deci a luat o ca țintă pe Alexandreasca.
Acuma mi-a zis unul din ăștia din conducere, căruia îi plâng de milă, serios, pentru că nu-și dă seama că Simion l-a împins pe scări și o să-i rupă gâtul. Da, nicio problemă, că toate o să vină la timpul lor. Mi-a scris așa, mi-a zis, este ca o pedeapsă pentru dumneavoastră. Deci cum?
Deci cum? Deci Simion m-a pedepsit prin faptul că nu-i mai lasă pe aia din conducere să vină la reația dincolo de faptul că nu făceați audiență niciodată. Adică când era invitat George Simion, audiența era mică, mică de tot. De altfel, așa cum este și el ca și comportament. Și dincolo de asta, nu eu pierd, voi pierdeți.
Mi-a zis domnul respectiv, nu vreau să-i dau numele, că nu vreau să-i fac rău. Mi-a zis domnul respectiv, zice, domne, este pe același model al boicotului, al pedepsei date de Băsescu și Elena Udrea Antenei 3. Aoleo, zic, păi adică cum voi sunteți ca Băsescu și ca Elena Udrea?
Cum? Deci, adică voi luați modelul Băsescu? Păi nu faceți decât să confirmați ceea ce spun eu, că sunteți mai răi decât ăștia care ne conduc. Și zice, „așa cum Trump a făcut și el cu televiziunile”. Păi domnul, domnul suveranist care am văzut că ieri sărbătoreați sărbătoarea asta păgână Halloween. Erați, vă măscăreați. Domnul, domnul Trump a sancționat televiziunile globaliste, nu suveraniste. Voi vă duceți la globaliști, la emisiuni și la televiziuni, vă facă ăia una cu pământul, dar aplicați sancțiuni la mine. Ha, ha, ha, ce mă distrez
a mai spus Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu susține că George Simion ar încerca să o îndepărteze de la Realitatea Plus
Anca Alexandrescu a afirmat că liderul AUR ar încerca să o îndepărteze de la Realitatea Plus. Jurnalista a transmis că nu intenționează să renunțe la emisiune și că va continua să vorbească despre acțiunile lui George Simion.
Adică voi credeți că m-a sancționat Simion pe mine? Păi Simion e disperat, nu știe ce să mai facă să-mi închidă gura, încearcă pe toate canalele. Ba mai mult de atâta, încearcă să mă dea afară de la Realitatea. Ăsta este visul lui, ca Alexandrească să fie dată afară de la Realitatea. Ghinion Georgică, nu voi fi dată afară de la Realitatea și voi rămâne în continuare aici și voi continua ceea ce am început, adică voi arăta cine ești cu adevărat. Și ce jocuri faci.
a spus Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu, critici după deplasarea lui George Simion în Argentina
Realizatoarea a comentat și deplasarea lui George Simion în Argentina, afirmând că acesta ar încerca să obțină sprijin politic în afara țării, în condițiile în care liderii europeni și americani nu ar mai manifesta interes față de el.
Păi a plecat în Argentina, domnul Simion. Și înțeleg că ajunge și prin Brazilia, sigur. Întâlniri aranjate de mulți, spun unii, după ce s-au văzut cu ambasadorii, acum fac lobby politic prin Argentina. Păi dacă nu vă mai primesc căia, Meloni nu te mai primește, Navrocki nu te bagă în seamă, în America nu mai dă nimeni doi bani pe voi. Unde să te duci tu? Tu te ai, te vezi cu milei. Perfecțiune, perfecțiune
a declarat Anca Alexandrescu
„Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru”
Anca Alexandrescu a vorbit și despre susținerea sa din trecut, afirmând că regretă că nu a realizat mai devreme anumite lucruri. Ea a respins ideea că și-ar fi schimbat orientarea politică și a spus că va continua să critice toate formațiunile politice.
Și încă o dată spun: regret că nu mi s-au deschis ochii mai devreme, că am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea acestui monstru. Sigur, o să zic ăștia să spun: "Faci jocurile PSD-ului, îi ajuți pe ăștia, blugi mi-am pus, îmi plac și bananele", dar nu sunt nici pro-europeană și nici hashtagistă. Voi merge în continuare pe același drum, cu același discurs, și cu aceleași scopuri, adică acela de a ne lua țara înapoi. Acum nu mai este doar țara de luat înapoi, ci întreaga Europa trebuie luată înapoi.
a declarat Anca Alexandrescu
„Am primit același hate și în 2024, după anularea alegerilor”
Anca Alexandrescu a vorbit și despre reacțiile negative pe care le-a primit atât din partea celor care au criticat-o în trecut, cât și din partea unor persoane pe care le-a susținut. Jurnalista a amintit de poziția pe care a adoptat-o după anularea alegerilor din 2024 și a afirmat că va continua să îi critice pe reprezentanții tuturor partidelor.
Eu sunt obișnuită cu hate-ul pe care mi-l dedică unii. Am primit același hate și în 2024, după anularea alegerilor, când mi-am asumat pe față susținerea mișcării suveraniște a lui Călin Georgescu, a lui Simion, a Partidului AUR. Același val de hate îl primesc acum din partea celor pe care i-am susținut. Nu am niciun fel de problemă. Faptul că ambele tabere m-au atacat la fel înseamnă că fac ceea ce trebuie. Și voi continua să spun despre toți adevărul, așa cum am făcut și despre USR, și despre PNL, și despre PSD, și despre AUR, absolut toți, și despre UDMR.
Nu mă voi opri! Nimeni nu mă va opri! Nici măcar domnul George Simion cu pedeapsa lui că nu mai trimite membrii Conducerii AUR la emisiunea mea. Vai, vai cât de tare sufăr!”
a spus Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu avertizează că adversarii politici se vor reinventa
Realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a susținut că disputele îndreptate împotriva sa riscă să distragă atenția de la evoluțiile politice pe care le consideră importante. Ea a afirmat că adversarii mișcării suveraniste sunt uniți și că dezbinarea din interiorul taberei este alimentată, în opinia sa, de George Simion.
Și vă mai fac o previziune. Vor și reuși, dacă voi, vă veți ocupa în continuare de Alexandreasca, acum din seara asta vă ocupați de haina lui Alexandreasca, vă ocupați de ce a mers Realitatea la arestul central, de văduva neagră, de ce îi zice Alexandrească lui Simion, de, nu știu, de blana Sorinei și așa mai departe. Deci, ei se vor reinventa. Uitați, suntem toți aici și vă aștept în ziua când se va întâmpla lucrul acesta, pentru că se vor reinventa. De ce? Pentru că ei sunt uniți și fac tot ce pot, ei calcă pe cadavre pentru a rămâne la putere și vor reuși.
Pentru că unii aici, la București, dezbină. Dar nu dezbină nici Realitatea și nici Alexandreasca. Simion este primul dezbinator.
a declarat Anca Alexandrescu
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