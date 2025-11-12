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Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată”

Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată”

Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată”

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 12 nov. 2025, 18:46

Daniel Ghiță, cel mai mare kickboxer din istoria României și fost deputat PSD, a anunțat public, că o susține pe Anca Alexandrescu — realizatoare TV la Realitatea PLUS și candidatul partidului AUR — în cursa pentru Primăria Municipiului București.

Daniel Ghiță, cel mai mare kickboxer din istoria României și fost deputat PSD, a anunțat public, că o susține pe Anca Alexandrescu — realizatoare TV la Realitatea PLUS și candidatul partidului AUR — în cursa pentru Primăria Municipiului București.

Într-un mesaj postat, sâmbătă, pe contul său de Facebook, Ghiță a declarat că va fi prezent pentru a participa la strângerea de semnături în sprijinul Ancăi Alexandrescu, pe care o descrie drept „o suveranistă autentică”.

„La ora 12 voi fi prezent pentru a strânge semnături pentru candidatul suveraniștilor, Anca Alexandrescu!

Nu, nu mai vreau ca toți plozii securiștilor să conducă România!
Nu, nu mai vreau ca cei care doar mint și fură să-și bată joc de bucureșteni!
Este alegerea voastră!
Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată!”, a scris Daniel Ghiță.

Fostul campion mondial a adăugat că susținerea sa se bazează pe principiile suveraniste pe care le împărtășește de mai mulți ani, afirmând că el și alți patrioți au fost „marginalizați și hărțuiți” pentru convingerile lor.

„Toți se urcă acum pe valul suveranist, dar să nu uitați că noi am fost acolo, umiliți, trecuți pe lista ‘putiniștilor’, hărțuiți și marginalizați doar pentru că am avut curajul să apărăm poporul! Singura care a dat platformă patrioților să vorbească poporului!”, a mai transmis Ghiță.

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