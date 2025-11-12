Advertising
Politica· 2 min citire
Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată”
Daniel Ghiță o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Eu aleg o suveranistă pe care o cunosc de mulți ani și care nu m-a dezamăgit niciodată”
Daniel Ghiță, cel mai mare kickboxer din istoria României și fost deputat PSD, a anunțat public, că o susține pe Anca Alexandrescu — realizatoare TV la Realitatea PLUS și candidatul partidului AUR — în cursa pentru Primăria Municipiului București.
Citește și
- 20:26Guvernul olandez lansează un semnal de alarmă: Rusia se pregătește pentru un conflict cu Europa
- 17:39Sorin Grindeanu acuză PNL pentru criza politică: „Blocajul nu e la PSD. Bolojan nu a fost de acord”
- 15:59Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News