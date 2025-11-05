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Politica· 1 min citire
PUTIN DĂ SEMNALUL: RUSIA IA ÎN CALCUL RELUAREA TESTELOR NUCLEARE DUPĂ DECLARAȚIILE LUI TRUMP
PUTIN DĂ SEMNALUL: RUSIA IA ÎN CALCUL RELUAREA TESTELOR NUCLEARE DUPĂ DECLARAȚIILE LUI TRUMP
Vladimir Putin a ordonat miercuri oficialilor de rang înalt să pregătească propuneri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare
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