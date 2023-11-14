Sondaj - În cine au românii cea mai mare încredere - Pe ultimele locuri se află din nou Guvernul și Parlamentul

Guvernul și Parlamentul se mențin pe ultimele locuri în încrederea românilor, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani. Mai mult, cele două instituții înregistrează procente mai scăzute decât în urmă cu 10 ani.
Armata şi Biserica rămân instituţiile în care românii au cea mai mare încredere, statut pe care îl aveau şi în urmă cu 10 ani, fiind urmate de NATO şi UE, în timp ce Guvernul şi Parlamentul sunt pe ultimele poziţii, cu o cotă de încredere considerabil mai scăzută decât în urmă cu 10 ani, indică datele unui sondaj realizat de INSCOP.
”Se observă o încredere mai scăzută în Guvern şi Parlament în 2023 comparativ cu 2013, situaţia fiind perfect explicabilă în condiţiile în care evaluarea actuală este făcută după o perioadă de crize succesive (pandemie, criză economică, dificultăţi sociale, schimbări de guverne) care au erodat încrederea românilor”, afirmă directorul INSCOP, Remus Ştefureac.
Armata este instituţia în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere, 70.4% declarând că au încredere mare şi foarte mare în această instituţie (faţă de 65.4% în 2013), urmată de Biserică cu 62.5% (faţă de 65.2% în 2013).
Clasamentul încrederii este continuat de două instituţii internaţionale, respectiv NATO cu 55.4% încredere mare şi foarte mare (faţă de 52.1% în 2013) şi Uniunea Europeană, cu 50.3% (faţă de 49.3% în 2013).
Pe următoarele poziţii se situează Poliţia cu 48.6% (faţă de 46% în 2013), Banca Naţională a României cu 43.3% (faţă de 51.2% în 2013), Primăria cu 41% (faţă de 39.6% în 2013) şi Preşedinţia cu 29.8% (faţă de 25.8% în 2013).
Pe ultimele poziţii se află Guvernul cu 19.4% încredere multă şi foarte multă (faţă de 34.8%în 2013) şi Parlamentul cu 17.4% încredere multă şi foarte multă (faţă de 26.7% în 2013).
”Încrederea (multă şi foarte multă) a românilor în instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale relevă o excepţională stabilitate în ultimii 10 ani. Clasamentul încrederii primelor patru instituţii este neschimbat din 2013 până în prezent, cu Armata şi Biserica pe primele două locuri, urmate de NATO şi Uniunea Europeană. Încrederea în Armată şi în NATO a crescut comparativ cu 2013, evoluţia fiind firească în contextul de securitate actual marcat de războiul din Ucraina. Încrederea în instituţiile mai politice - Preşedinţie, Guvern şi Parlament – este influenţată de contextele specifice momentelor politice în care au fost culese datele (2013, respectiv 2023). Se observă o încredere mai scăzută în Guvern şi Parlament în 2023 comparativ cu 2013, situaţia fiind perfect explicabilă în condiţiile în care evaluarea actuală este făcută după o perioadă de crize succesive (pandemie, criză economică, dificultăţi sociale, schimbări de guverne) care au erodat încrederea românilor”, a declarat Remus Stefureac, director INSCOP Research.
Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Datele au fost culese în perioada 23 octombrie - 2 noiembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3 %, la un grad de încredere de 95%.